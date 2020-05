O presidente do Getafe confidenciou ao jornal Marca que Lionel Messi esteve em tempos com um pé no clube dos arredores de Madrid quando tinha 18 anos.

«No primeiro ou no segundo ano de Messi tínhamos praticamente fechada a vinda dele para o Getafe por empréstimo. Mas, no final, Rijkaard não aceitou», referiu Ángel Torres.

O dirigente lembrou que tinha uma boa relação com Joan Laporta, então presidente dos blaugrana. E isso quase fez com que um outro peso pesado do futebol atual fosse parar a Getafe em 2008. «Eu estava num sorteio europeu na Suíça com o Txiki Begiristain [diretor desportivo do Barça] e a ideia era que Laudrup saísse do Getafe para treinar o Barcelona e nós ficávamos com o Guardiola como substituto, porque o Laporta não estava nada convencido em promover o Pep.»

No final da época, Laudrup não renovou pelo Getafe e a seguir Guardiola acabou mesmo por assumir o comando técnico... mas do Barcelona, que venceria, logo nessa época de 2008/09, o campeonato, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões. No final de 2009, Lionel Messi viria a ser eleito o melhor jogador do Mundo.