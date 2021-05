Um adolescente de catorze anos morreu esta noite em Madrid a festejar o título do Atlético. Segundo conta a agência EFE, o jovem terá colocado metade do corpo fora do carro, por uma janela, e acabou por chocar contra um muro, junto ao parque de estacionamento da Praça de Santa Ana, na capital espanhola.

Segundo contam testemunhas no local, o menor deslocava-se numa carrinha que entrou no parque de estacionamento com uma bandeira do Atlético Madrid. A carrinha estava a ser conduzida por uns amigos dos pais dos jovens e estava acompanhado por um irmão. Foi já dentro do parque de estacionamento que aconteceu o incidente, com o jovem a colocar meio campo fora da carrinha e a chocar contra uma infraestrutura.

Na sequência do choque, o jovem sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e entrou em paragem cardiorrespiratória. Os serviços de urgência médica foram rápidos a chegar ao local, ainda tentaram reanimar o jovem durante mais de uma hora, mas acabaram por confirmar o seu falecimento.

Os pais do jovem deslocaram-se, depois, ao local do acidente e foram recebidos por uma equipa de psicólogos. A polícia municipal de Madrid está, entretanto, a investigar as causas do chocante acidente.