O Barcelona prepara-se para receber um reforço de peso para a reta final da temporada.

O guarda-redes Marc-André Ter Stegen está recuperado de uma grave lesão e está apto para voltar a jogar, confirmou Hansi Flick, treinador dos catalães.

«Ter Stegen está pronto, preparado para voltamos. Vamos falar com ele e decidiremos quando é o momento para voltar, mas está em condições de poder voltar a jogar», disse o treinador do Barça na antevisão ao jogo desta terça-feira com o Maiorca, a contar para a Liga espanhola.

Ter Stegen foi operado em setembro de 2024 para debelar uma rotura completa do tendão rotuliano do joelho direito e o clube catalão contratou Szczesny, que tinha terminado a carreira no fim da época anterior.

No boletim clínico dos blaugrana está Robert Lewandowski, a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda e baixa expectável para os próximos quatro jogos. «Não sabemos quando vai voltar. Quando estiver pronto, ficamos contentes e vamos recebê-lo de braços abertos. [Mas] Não queremos antecipar prazos para o regresso.»