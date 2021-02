Julen Lopetegui, treinador do Sevila, e José Bordalás, treinador do Getafe, pegaram-se durante o jogo entre as duas equipas neste sábado.

Tudo aconteceu no momento em que Lucas Ocampos, avançado da equipa andaluz, sofreu uma entrada duríssima de Djené, defesa do Getafe que acabaria por ser admoestado com o cartão vermelho direto.

Bordalás não gostou de algo que Lopetegui lhe terá dito, reagiu e teve de ser agarrado por membros da equipa técnica, que evitaram que o episódio atingisse outras proporções.

Martínez Munuera acabou por expulsar os dois treinadores, que viram da bancada mais de meia-hora de jogo.

No final, os dois técnicos abordaram o assunto e Bordalás responsabilizou Lopetegui pelo sucedido. «Quando quis inteirar-me sobre o estado do rapaz (Ocampos), o treinador do Sevilha culpou-me pelo sucedido. Foi uma falta de respeito enorme. Li nos lábios dele algo muito grave e ele culpou-me», afirmou na conferência de imprensa. Antes disso, em declarações na zona de entrevistas rápidas, o treinador do Getafe também já falado sobre isso. «Expulsaram-me por culpa do treinador adversário. Sinto que fui maltratado e que fui expulso injustamente.»

Sem entrar em detalhes sobre o que terá dito, Julen Lopetegui reconheceu ter-se excedido. «Peço desculpas publicamente. Foi um momento de tensão e poderia ter-me comportado de outra maneira, por isso peço desculpas. O treinador do Sevilha deve comportar-se melhor.»