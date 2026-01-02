O interesse do Sporting em Souleymane Faye foi confirmado pelo treinador do Granada, Pacheta, que abordou o tema na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Almería. O técnico espanhol reconheceu a atenção gerada pelo jovem jogador, mas deixou claro que prefere contar com o atleta no plantel.

«Não me surpreende o interesse por ele. Temos jogadores jovens, com cerca de 20 jogos na Segunda divisão, que estão a chamar a atenção porque têm um potencial tremendo e estão a crescer muito», começou por referir Pacheta, elogiando a evolução de Faye desde a chegada ao clube, no verão.

Apesar disso, o treinador do Granada mostrou alguma apreensão perante a possibilidade de saída, sublinhando que a decisão não passa por si.

«Não quero que a operação avance, prefiro ficar com o jogador, mas estarei sempre às ordens do clube. Por agora é apenas mais um», afirmou.

Pacheta deixou ainda um aviso sobre o perfil do emblema leonino no mercado.

«O Sporting compra muito talento jovem e isso pode inquietar-me», concluiu, assumindo que o interesse do clube de Alvalade é um sinal claro do potencial de Souleymane Faye.