Trincão, Messi, Trincão, Messi e Firpo. Estes são apenas os nomes dos marcadores de um recital do Barcelona frente ao Alavés (5-1), numa espécie de ensaio geral para a receção, dentro de três dias, ao Paris Saint-Germain no regresso da Liga dos Campeões. O jovem internacional português, que se tinha estreado a marcar na jornada anterior, frente ao Betis, voltou a marcar, desta vez em dose dupla, naquela que terá sido a sua melhor exibição com a camisola catalã. Uma exibição ao nível do melhor Messi que esta noite, diga-se, também esteve em especial destaque no Camp Nou.

Um jogo que revelou o total entrosamento de Trincão nas movimentações deste Barça de Ronald Koeman. Uma exibição coroada com dois golos que até podiam ter sido mais, tantas foram as vezes que o jovem português apareceu em zona de finalização. Logo a abrir o jogo, Trincão desenhou um lance que quase permitiu a Griezmann abrir o marcador. No lance seguinte voltou a aparecer na área e a atirar às malhas laterais. Em apenas três minutos o internacional português deixou claro que esta noite ia ser dele.

O Barça jogava em 3x5x2, mas com completamente instalado no meio-campo do Alavés, numa tática arrojada, só ao alcance de uma equipa munida de excelentes executantes, numa pressão asfixiante que obrigava o Alavés a defender num curto espaço de trinta metros. Com uma elevada posse de bola, o Barça pareceia ter o jogo controlado em todos os sentidos, mas a primeira verdadeira oportunidade até foi do Alavés, com Pina a rematar da direita, Ter Stegen defendeu para a frente e, na recarga, o ex-sportinguitsa Battaglia encheu o pé para nova defesa do guarda-redes alemão.

Mas era o Barça que estava claramente por cima e à meia-hora chegou o primeiro golo, o primeiro de Trincão. Desequilíbrio provocado por Mingueza a deixar Ilaix destacado sobre a esquerda, o jovem guineense fez um compasse de espera e passou atrasado para o remate imparável do português. Estava aberto o marcador. Logo a seguir Messi também marcou, numa recarga a um primeiro remate de Griezmann, mas estava adiantado e o golo acabou por ser anulado pelo VAR.

Não valeu o primeiro, valeu o segundo, já em cima do intervalo. Grande passe de Busquets a destacar o argentino que improvisou uma abertura e colocou o a bola no buraco da agulha, entre o poste e as luvas de Pacheco. O Barça chegava ao intervalo a vencer por 2-0.

Uma vantagem que levou os jogadores a levantar o pé no arranque da segunda parte, apesar de continuarem com uma elevada posse de bola. Uma postura que abria espaço para as transições rápidas do Alavés e, depois de duas ameaças de Lucas Pérez, Luis Rioja intercetou uma bola, ganhou a afrente a Lenglet e atirou a contar. Um golo que fez acordar o Barcelona. O jogo estava relançado e o monstro voltava a acordar. Os catalães voltaram a aumentar a circulação de bola e o Alavés tremeu por todos os lados.

Trincão voltou a estar muito perto de marcar, depois de surgir destacado na área, atirando colocado, mas Pacheco ainda conseguiu chegar à bola com a ponta dos dedos e desviou uma bola que leva selo de golo. Logo a seguir foi Messi com um remate cruzado a levar a bola a passar muito perto do poste. Ensaios para o que vinha aí. A quinze minutos do final, Messi, lançado por Pedri, entrou na área, mas foi travado por Pacheco que saiu aos seus pés, no entanto a bola sobrou para Trincão que voltou a marcar.

Bola ao centro e golo de Messi, também o segundo do argentino. Com espaço, o argentino teve tempo para ajeitar a bola, encontrar uma abertura e construir mais uma obra de arte com o seu pé esquerdo. Poucos minutos depois do Alavés voltar ao jogo, o Barça enterrou-o bem fundo com mais dois golos. Mas houve tempo para mais. A dez minutos do final, os catalães chegaram à mão cheia com Messi a servir Fipro Junior que também se estreou a marcar pelo Barça.

Já em cima do minuto noventa, Trincão esteve muito perto de completar um hat-trick, ou melhor, o jovem português, servido por Messi, voltou mesmo a colocar a bola nas redes de Pacheco, mas desta vez não valeu, uma vez que estava adiantado.

Uma grande exibição do Barcelona a poucos dias do regresso da Ligados Campeões em que a equipa de Ronald Koeman vai receber o Paris Saint Germain no camp Nou.