O internacional inglês Kieran Trippier, lateral-direito do At. Madrid, foi suspenso por 10 semanas de todas as atividades relacionadas com futebol devido ao envolvimento ilegal em apostas.

O colega de João Félix nos colchoneros foi acusado pela Associação de Futebolistas de Inglaterra de ter apostado na própria transferência do Tottenham para o At. Madrid, em 2019, quando os regulamentos impedem os jogadores de apostar numa situação na qual têm conhecimento privilegiado.

O jogador fica já suspenso e vai falhar pelo menos 12 jogos do At. Madrid, incluindo os oitavos de final da Liga dos Campeões, quando os espanhóis defrontarem o Chelsea.

O At. Madrid já se pronunciou sobre o caso, comunicando que só depois de ser notificado pela federação espanhola é que vai considerar a suspensão de Trippier, uma vez que ainda só soube do castigo através do comunicado da federação inglesa.