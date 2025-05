O Las Palmas perdeu este sábado na receção ao Valencia, por 3-2, em jogo referente à 34.ª jornada da liga espanhola.

A jogar na condição de visitante, o Valencia inaugurou o marcador aos 22 minutos através de Hugo Duro. Ainda na primeira parte, o Las Palmas chegou ao empate com golo de grande penalidade apontado por Sandro Ramírez.

No segundo tempo, Hugo Duro voltou a marcar e fez o 2-1 aos 58 minutos. O terceiro golo surgiu a 15 minutos do fim, com Álex Suárez a colocar o esférico na própria baliza.

O Las Palmas ainda reduziu, aos 83 minutos, mas o golo de McBurnie pouco serviu.

No lado da equipa da casa, Dário Essugo foi titular e acabou por ser substituído ao intervalo. Fábio Silva ficou de fora por lesão. No Valência, André Almeida foi lançado aos 73 minutos e Thierry Correia também está lesionado.

Com este resultado, o Las Palmas está em 18.º lugar, na zona de despromoção, com 32 pontos. O Valencia não perde desde 22 de fevereiro (quatro empates e cinco vitórias) e soma 42 pontos, a dois dos lugares europeus.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA

No outro jogo da tarde, o Villarreal triunfou em casa frente ao Osasuna, por 4-2, e consolidou-se nos lugares europeus.

Ayoze Pérez (2m e 29m), Thierno Barry (33m) e Nicolas Pepe (71m) apontaram os golos do Villarreal. Rubén García (66m) e Aimar Oroz (81m) reduziram para a equipa visitante.

No que toca à classificação, o Villarreal está em quinto lugar, com 58 pontos. O Osasuna está em décimo, com 44.