O Valencia anunciou esta segunda-feira a destituição do treinador Javi Gracia poucas horas depois da derrota diante do Barcelona (2-3) no Mestalla que deixou a equipa no 14.º lugar, apenas seis pontos acima dos lugares de despromoção quando faltam quatro jornadas para o final.

A direção do clube reuniu-se com o treinador nesta manhã e comunicou a sua saída do comando técnico. «O clube quer agradecer publicamente o seu trabalho e dedicação durante estes meses que esteve no banco e deseja-lhe os melhores êxitos para o futuro», refere o comunicado do clube.

O Valencia adiante ainda que Salvador González «Voro» vai passar a orientar a equipa de forma «provisória».