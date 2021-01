Gonçalo Guedes ficou fora da convocatória do Valencia para o embate com o Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, relativo aos oitavos de final da Taça do Rei, marcado para esta quarta-feira, por opção do treinador Javi Gracia.

A verdade é que o internacional português tem vindo a perder peso na equipa desde a chegada do novo treinador, perdeu o estatuto de titular e tendo somado poucos minutos desde que foi expulso frente ao Granada no último jogo de 2020. Em 2021, Guedes foi apenas titular na Taça do Rei, nos jogos com os modestos Yeclano e Alcorcón, enquanto na Liga foi apenas utilizado como suplente frente ao Osasuna e Atlético Madrid.

O extremo português sofreu uma grave lesão na época passada que o deixou fora dos relvados e voltou a ter uma recaída na final da temporada. Com Gracia no comando da equipa técnica, Guedes ainda foi titular no início da temporada, mas mais como segundo avançado do que propriamente a jogar sobre as alas.

Além de Guedes, o Valencia também não vai poder contar com Cillessen, Kevin Gameiro, Mangala, Diakabhy e Correia, todos com problemas físicos. Piccini, antigo lateral do Sporting, que o clube de Mestalla resgatou agora à Atalanta, também não está em condições de ir a jogo, segundo revelou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo.