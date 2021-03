Eliaquim Mangala, antigo defesa do FC Porto, continua com vida difícil no Valencia. Sem jogar desde dezembro, o central francês voltou agora a lesionar-se, num treino, quando já estava muito perto de voltar à competição. Tem sido sempre assim desde que chegou ao Mestalla proveniente do Manchester City a custo zero.

O novo revés aconteceu no treino matinal desta segunda-feira. Segundo o departamento médico do Valência, Mangala sofreu uma rotura muscular que o vai afastar dos treinos por várias semanas.

O defesa fez apenas cinco jogos completos esta época, o último dos quais há quase três meses, a 30 de dezembro de 2020. Na época anterior também tinha somado apenas onze jogos.

A verdade é que Mangala vai acabar contrato no final de junho do presente ano e parece já não entrar nas contas do treinador Javi Gracia.