Dois meses depois, o Mestalla voltou a festejar uma vitória, com o Valencia a aproveitar o desgaste que a Real Sociedad acumulou durante a semana para vencer por 1-0 com um golo de Hugo Duro que acabou por chegar por linhas tortas.

O golo que definiu o resultado final, marcado aos 28 minutos, resultou de um mau remate de Fouquier que acabou por transformar-se numa assistência par Hugo Duro atirar a contar. Um prémio para a boa entrada da equipa da casa que entrou em campo com André Almeida a titular.

A Real Sociedad, com uma equipa em rotação, reagiu em força na segunda parte e esteve sempre muito perto do empate até ao último suspiro do jogo, mas foi a equipa da casa que acabou mesmo a festejar um triunfo que lhe permite entregar a lanterna vermelha ao Real Valladolid.

A equipa basca, por seu lado, perdeu uma boa oportunidade para apanhar o comboio europeu e segue no sétimo lugar, a dois pontos do Maiorca e Villarreal.

Entretanto, também este domingo, Osasuna e Rayo Vallecano, duas equipas do meio da tabela, empataram 1-1. Os visitantes chegaram ao intervalo em vantagem, com um golo de Camello (19m), mas a equipa da casa acabou por empatar por Raúl Garcia (59m).

