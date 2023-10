O Valencia manifestou-se «surpreso» e «indignado» com o depoimento de Vinicius junior, jogador do Real Madrid, que foi ouvido esta quinta-feira em tribunal a propósito dos insultos de teor racista de que foi alvo no Estádio Mestalla no jogo entre os dois emblemas da época passada.

O clube reagiu, em comunicado, às alegadas declarações do avançado brasileiro que, segundo está a avançar a imprensa espanhola, terá dito em tribunal que foi insultado por «todo o estádio». «Tal como reconheceu publicamente o próprio treinador Carlo Ancelotti, em nenhum caso se pode generalizar o comportamento de todo o estádio do Mestalla», começa por referir o comunicado.

O Valencia assume a «gravidade do assunto» e reforça as suas convicções, dizendo que «o racismo não tem lugar no futebol, nem na sociedade», mas também diz que o fenómeno «não pode ser combatido com «falácias, nem mentiras infundadas».

«Não se pode catalogar todos os adeptos do Valencia como racistas e o Valencia exige a Vinicius que corrija de forma pública a sua presumível declaração desta manhã», escreve ainda o clube do Mestalla onde atuam os portugueses Thierry Correia e André Almeida.