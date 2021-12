Depois de ficar afastado dos dois últimos compromissos do Valladolid, Gonzalo Plata está de volta aos convocados para o encontro deste domingo diante da Real Sociedad B.

«Está muito melhor e é provável que jogue no encontro de San Sebastián. Vamos dar-lhe uma segunda oportunidade que tem de aproveitar. Todos sabemos a sua qualidade futebolística, mas também tem de demonstrar maturidade», assegurou o técnico José Rojo Martín, em declarações citadas pelo Pucela Fichajes.

Note-se que o equatoriano, emprestado pelo Sporting à formação espanhola, ficou sob alçada disciplinar do clube depois de ter estado envolvido num acidente de viação, a 8 de dezembro, quando seguia com excesso de álcool no sangue.