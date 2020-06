Levante e Sevilha empataram a um golo no jogo inaugural da 29.ª ronda da Liga espanhola.

Rúben Vezo foi titular Levante, que ficou em desvantagens nos segundos iniciais da segunda parte, na sequência de uma jogada oncluída pelo avançado holandês Luuk de Jong.

Já nos minutos finais da partida, o português Hernâni (lançado aos 72 minutos) esteve perto de marcar, mas acabou por ser o central brasileiro Diego Carlos, ex-jogador do Estoril e do FC Porto B, a marcar na própria baliza, depois de um ressalto da bola na sequência de uma defesa do guarda-redes Vaclik.

Galvanizado pelo golo, o Levante ainda podia ter alcançado os três pontos, mas logo a seguir Vaclik negou o golo a Borja Mayoral com uma soberba defesa junto à relva.

Apesar do resultado, o Sevilha, com 51 pontos, vai manter-se, pelo menos por mais esta jornada, no terceiro lugar isolado da Liga espanhola. Já o Levante é 12.º classificado com 35 pontos, mais dez do que o Maiorca, a primeira equipa na zona de despromoção.