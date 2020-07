Lionel Messi chegou na segunda-feira à impressionante marca de 700 golos na carreira, feito que assinalou de com um penálti à Panenka a Jan Oblak, na partida do Barcelona frente ao At. Madrid.

As homenagens têm-se sucedido, mas poucas terão o impacto desta que aqui lhe trazemos.

Afinal, falamos do rosto do astro argentino, desenhado… com 700 bolas pretas.

Ora veja se não está incrível: