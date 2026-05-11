VÍDEO: a reação de Luis Enrique ao resultado do Barça-Real Madrid
Treinador do PSG jogou nos dois maiores clubes de Espanha, mas nunca escondeu a sua preferência
Luis Enrique está a ter mais uma época marcante à frente do Paris Saint-Germain, a um ponto de confirmar o título na liga francesa e novamente qualificado para a final da Liga dos Campeões, mas o treinador espanhol não esquece o Barcelona, clube onde jogou e também já treinou.
O antigo internacional espanhol acumulou cinco temporadas no Real Madrid, entre 1991 e 1996, mas depois somou oito consecutivas no Barça, entre 1996 e 2004. No final da carreira, começou a trabalhar na formação do clube catalão e acabou também por chegar à equipa principal que comandou de 2014 a 2017, antes de assumir a seleção espanhola.
Luis Enrique nunca escondeu a sua preferência pelo clube catalão e isso ficou bem evidente no domingo passado quando, no final da vitória do PSG sobre o Brest (1-0), perguntou a um jornalista pelo resultado do clássico que podia ditar o título em Espanha.
Na altura, o Barça já vencia por «2-0» e foi essa a resposta do jornalista à pergunta do treinador que reagiu da seguinte forma...