Já não estava fácil, mas a vida do Atlético de Madrid acabou de ficar ainda mais difícil: na visita ao terreno do Sevilha, os colchoneros foram derrotados por 1-0.

Há uns meses o título parecia ser apenas uma questão de tempo para os homens de Diego Simeone, mas agora estão mais perto do que nunca do que perder a liderança. Mas já lá vamos.

No Sánchez Pizjuán, o Atlético, sem o lesionado João Félix, foi um mero espectador na primeira parte. O Sevilha desde cedo instalou-se no meio-campo adversário e podia ter inaugurado o marcador logo aos oito minutos, mas Ocampos, na marca de penálti, permitiu a defesa de Oblak.

Na segunda parte, a equipa de Julen Lopetegui baixou o ritmo e a partida ficou mais equilibrada. Ainda assim, diga-se, pouco ou nada o Atlético fez em termos ofensivos.

A 20 minutos do fim, numa grande jogada coletiva, os andaluzes meteram os três pontos no bolso: Jesús Navas cruzou para Acuña e o antigo jogador do Sporting, com uma cabeçada certeira, fez o 1-0 final.

O golo de Acuña:

O Atlético segue líder do campeonato, mas tem agora apenas três pontos a mais do que o Real Madrid e quatro do que o Barcelona, mas mais um jogo que os culés. A nove jornadas do fim, a luta pela La Liga está ao rubro. O Sevilha, diga-se, é quarto, a oito pontos dos colchoneros.