Regressado da CAN, Akor Adams resgatou um ponto para o Sevilha na deslocação ao estádio do Elche, onde, à entrada para o derradeiro quarto de hora, perdia por 2-0. O internacional nigeriano bisou e conferiu maior justiça ao resultado (2-2), num jogo em que os sevilhanos acertaram por três vezes nos ferros.

Com Martim Neto no onze inicial, o Elche adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por Aleix Febas, e ampliou a diferença aos 55, por German Valera.

Antes da recuperação, o Sevilha viu os postes impedirem os golos a Mendy (38m) e a Oso (60m). À terceira bola no ferro, os andaluzes reduziram por Akor Adams, na recarga a um primeiro desvio de Oso.

O avançado nigeriano acabaria por bisar em cima do minuto 90, na conversão de um penálti, permitindo ao Sevilha, que teve Fábio Cardoso no banco, voltar a pontuar três jornadas depois.

Os andaluzes seguem, ainda assim, num perigoso 14.º lugar na LaLiga, com 21 pontos, menos três do que os somados pelo Elche (8.º), que esta segunda-feira não contou com o contributo de André Silva, suplente não utilizado pelo treinador Eder Sarabia.