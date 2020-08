Largas dezenas de adeptos do Barcelona deslocaram-se até às imediações de Camp Nou para exigir a demissão do presidente Josep Maria Bartomeu e pedir a Lionel Messi que fique na Catalunha.

Esta terça-feira, vários jornais e agências de comunicação estão a avançar que o avançado argentino tomou a decisão de rescindir unilateralmente o contrato que o liga ao Barcelona, alegadamente por estar descontente com o rumo que o clube está a seguir.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a direção do Barcelona pediu a Messi que reconsidere a decisão, lidere o novo projeto desportivo que está a ser montado e termine a carreira no clube onde está há 20 anos.

Ao longo desta terça-feira, têm sido muitas as personalidades ligadas ao mundo do desporto a manifestarem-se acerca daquela que está a ser a notícia mais badalada do dia no que ao futebol diz respeito. Puyol, histórico do Barcelona e ex-colega de Messi, e até Luís Figo, que em 2000 trocou o Barcelona pelo Real Madrid, provocando ondas de choque fortíssimas na Catalunha.

A alegada decisão de Lionel Messi levou até Quim Torra, presidente do Governo da Região Autónoma da Catalunha, a expressar-se publicamente. Para o governante, a decisão está tomada e, por isso, resolveu homenagear o argentino através de uma publicação no Twitter. «A Catalunha será sempre a sua casa. Muito obrigado por todos os momentos de felicidade e de extraordinário futebol. Tivemos a sorte de partilhar alguns anos das nossas vidas com o melhor jogador do mundo. Nunca te esqueceremos.»