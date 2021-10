Foi muito tensa a saída de Ronald Koeman de Camp Nou depois da derrota no Clássico com o Real Madrid.

Dezenas de adeptos esperaram a passagem do treinador holandês, insultaram-no e bateram-lhe no carro, pedindo a saída do comando técnico do clube.

Uma imagem forte de um homem que enquanto jogador foi um símbolo do Barcelona, mas cuja carreira no banco dos culés não está a correr nada bem.