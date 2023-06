Um estádio inteiro a aplaudir um árbitro de pé? Aconteceu em Espanha, na emocionante despedida do internacional Mateu Lahoz, no final do Maiorca-Rayo Vallecano, o último de um total de 288 jogos na liga espanhola. Uma despedida imaculada, sem mostrar um único cartão amarelo e com direito a guarda de honra dos jogadores das duas equipas. O estádio aplaudiu e o árbitro de 46 anos chorou.

No jogo de despedida estiveram presentes a mãe do árbitro e os seus filhos. Já no decorrer do jogo, foram várias as manifestações de carinho da parte dos jogadores. No final, uma explosão de emoções.

Foi o último jogo na liga espanhola, mas não terá sido ainda o último da longa carreira de Lahoz, uma vez que a UEFA pediu-lhe que fizesse mais um jogo internacional na próxima janela de junho.

Veja as imagens da emocionante despedia de Lahoz: