O Celta de Vigo venceu este domingo o At. Bilbao, adversário do Sporting na Champions, por 2-0 na 16.ª ronda da Liga espanhola num encontro resolvido em apenas dez minutos.

Depois de uma primeira parte equilibrada, com ligeiro ascendente do Athletic, mas poucas ocasiões claras de golo, o jogo mudou por completo após o intervalo. Aos 48 minutos da segunda metade, o Celta ganhou vantagem por intermédio Williot que abriu o marcador na sequência de uma boa jogada coletiva, assinando o 1-0.

Ainda o Athletic tentava reorganizar-se quando surgiu o segundo golpe. El-Abdellaoui aproveitou um erro defensivo de Vivian para se estrear a marcar na Liga e ampliar a diferença no marcador.

O At. Bilbao dispôs de uma oportunidade soberana para relançar o jogo, através de uma grande penalidade cometida por Carreira sobre Iñaki Williams, mas Nico Williams permitiu a defesa de Radu, num remate fraco e denunciado. Já perto do final, Izeta ainda acertou no poste, naquele que foi o último suspiro dos bascos.

Com este triunfo, o Celta está no oitavo lugar com 22 pontos conquistados, menos um que o At. Bilbao no sétimo posto.

No outro encontro da tarde da Liga Espanhola, o Sevilha recebeu e goleou o Oviedo de David Carmo por 4-0.

Depois de um início prometedor, com Salomón Rondón a testar Odisseas Vlachodimos, o Oviedo desmoronou-se perante a eficácia sevilhana. Akor Adams inaugurou o marcador com um remate colocado, após passe de grande qualidade de Lucien Agoumé, e Djibril Sow ampliou pouco depois, aos 22 minutos, na sequência de um lance iniciado num lançamento lateral.

A defesa visitante, com David Carmo no eixo, esteve longe do nível exigido e o Sevilha controlou o jogo com relativa facilidade. No início da segunda parte, Adams voltou a fazer a diferença, desta vez como assistente, permitindo a Mendy assinar o 3-0 com um lance de grande classe.

A noite negra do Oviedo agravou-se com a expulsão de David Carmo, que viu dois cartões amarelos em menos de um minuto, deixando a equipa reduzida a dez unidades. Ainda assim, Forés esteve perto de marcar, num raro momento ofensivo dos visitantes, travado por uma boa intervenção de Vlachodimos.

Já perto do fim, Ejuke fechou a goleada, aproveitando a passividade defensiva para bater Aarón Escandell entre as pernas e fixar o resultado final.