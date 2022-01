O Atlético Madrid vai estrear esta quarta-feira um quarto equipamento no embate com a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, relativo aos oitavos de final da Taça do Rei. Uma camisola especial a assinalar os 75 anos desde que clube colchonero mudou de nome.

Foi a 1 de janeiro ed 1947 que o Club Atlético-Aviación perdeu as asas e passou a chamar-se Club Atlético Madrid. Uma camisola toda vermelha inspirada em dois momentos históricos do clube: a primeira mão da meia-final da Taça dos Campeões Europeus com os escoceses do Celtic, a 10 de abril de 1974, e a final da Taça do Rei de 1985 frente ao Athletic Bilbao.

A nova camisola vai contar com o símbolo original utilizado pela primeira vez em 1947, quando o clube mudou para o atual nome e terá inscrito o lema «75 anos a honrar o teu nome» na parte central.