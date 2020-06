Diego Simeone teve de recorrer a toda a artilharia que tinha no banco para bater o Valladolid (1-0) este sábado e, assim, tirar proveito do empate entre o Sevilha e o Barcelona para chegar ao pódio da liga espanhola, com os mesmos pontos do que a equipa da Andaluzia. Depois da goleada ao Osasuna (5-0), os colchoneros sentiram muitas dificuldades para chegar ao golo. Depois de Morata e João Félix, o treinador argentino lançou sucessivamente Carrasco, Angel Correa, Diego Costa e Vitolo e foi este último que acabou por marcar, torando proveito de um erro crasso de Caro já perto do final.

A proximidade dos jogos e o pouco tempo de recuperação ditaram muitas alterações nas duas equipas. Diego Simeone fez sete, deixando alguns jogadores nucleares, como Saúl e Koke, no banco de suplentes, mas o Valladolid fez mais, fez nove, com o treinador Sergio González a abrir espaço para a estreia de Mattheus Fernandes, médio promissor emprestado pelo Barcelona que esteve em destaque neste primeiro jogo na liga espanhola.

Os colchoneros entrara no jogo moralizados com a goleada ao Osasuna (5-0), assumindo desde logo as rédeas do jogo, progredindo pela zona central, onde atuava João Félix, com muita liberdade nas costas de Morata.

No entanto, a primeira grande oportunidade foi dos visitantes, logo aos 4 minutos, com Waldo Rubio a atirar uma bomba do meio da rua e a obrigar Oblak a voar para impedir o primeiro golo. O Atlético respondeu em força, primeiro com uma cabeçada de Morata a rasar o poste, depois com um remate de João Félix a rasar o poste.

O jogo estava entretido, com um ligeiro ascendente do Atlético, que chegava facilmente à área de Caro e João Félix, depois de uma excelente receção, teve nova oportunidade para rematar, novamente ao lado. Mas o Valladolid estava sempre preparado para sair disparado em contra-ataque e foi numa transição rápida que os visitantes voltaram a ameaçar o golo, com Waldo a arrancar pela esquerda e a servir Mattheus que atirou ao lado.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, mas com o Atlético com mais dificuldades em chegar à zona de finalização. Diego Simeone começou primeiro por refrescar o meio-campo, com as entradas de Carrasco e Koke, este último relacionado com alguma superstição entre os colchoneros, uma vez que a equipa não perde com ele em campo, mas também não ganha com ele no banco.

Os minutos continuaram a voar e Simeone decidiu também mexer no ataque, lançando Angel Correa e Diego Costa de uma assentada, prescindindo de Morata e João Félix. Diego Costa, a passe de Llorente, até marcou pouco depois, mas o avançado espanhol estava adiantado e manteve-se o nulo.

Diego Simeone lançou ainda uma última carta, com Vitolo a render Llorente e foi mesmo este último avançado a desembrulhar a vitória aos 81 minutos. Na sequência de um canto da esquerda, Caro saiu muito mal entre os postes e Vitolo cabeceou à vontade. Kiko ainda cortou no limite, mas a bola, como VAR confirmou a seguir, já tinha passado a linha fatal.

Um golo muito festejado pelos colchoneros que, até ao final do jogo, até podiam ter dilatado a vantagem, com destaque para duas oportunidades flagrantes de Diego Costa, em transições rápidas do Atlético.

Com esta vitória, a equipa de Diego Simeone sobe ao terceiro lugar, agora com os mesmos pontos do que o Sevilha, na luta por uma das vagas que dão acesso à Liga dos Campeões.