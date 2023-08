O Atlético Madrid venceu o Granada por 3-1 no arranque da Liga espanhola.

No Metropolitano, casa dos colchoneros, João Félix foi assobiado quando o seu nome foi anunciado nos altifalantes do estádio e viu todo o jogo do banco de suplentes.

Álvaro Morata quebrou a resistência do Granada já na compensação da primeira parte, altura em que bateu o português André Ferreira.

Com Manafá no banco, o conjunto da região da Andaluzia empatou aos 62 minutos por Samuel Omorodion, mas pouco depois Memphis recolocou a equipa de Diego Simeone a vencer com um grande golo de fora da área.

A incerteza no jogo manteve-se até já bem perto do apito final e só foi desfeita quando Marcos Llorente assinou o 3-1 final aos 90+8 minutos.

Com este resultado, o Atlético junta-se ao grupo de sete equipas que venceram a primeira jornada da Liga espanhola: Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Betis, Valência e Cádiz, que no outro jogo do dia derrotou o Alavés por 1-0.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN NA DAZN