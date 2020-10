Depois de dois empates consecutivos sem golos, o Atlético Madrid voltou ao triunfos neste sábado, ao vencer nos Balaídos o Celta de Vigo por 2-0.

João Félix começou no banco e foi de lá que viu aquele que foi, até ao tempo de compensação, o único golo do jogo, da autoria de Luis Suárez aos 6 minutos após boa combinação com Diego Costa e Manu Sánchez, lateral-esquerdo de 20 anos que se estreou esta temporada pelos colchoneros.

Ao longo do jogo houve oportunidades nas duas balizas, com bolas nos ferros, mas sobretudo uma grande exibição de Jan Oblak, com especial destaque para uma soberba primeira parte do guardião esloveno.

Félix foi lançado em campo nos primeiros minutos da etapa complementar e foi decisivo para que o Atlético Madrid respirasse de alívio já com o apito final quase a fazer-se ouvir. O avançado ex-Benfica combinou com o ex-FC Porto Herrera junto à linha, fez um passe delicioso para um companheiro e recebeu de seguida para desferir um remate forte de pé esquerdo à trave. A bola sobrou para Carrasco, que fez o 2-0 final de cabeça.

Com este resultado, o Atlético regressa às vitórias e passe a somar oito pontos em quatro jornadas da Liga espanhola.