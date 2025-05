O dia que pode ditar o título espanhol para o Barcelona vai ficar manchado com o atropelamento de vários adeptos antes do dérbi entre os blaugrana e o Espanhol.

Cerca de 1h30 antes do início do encontro, quando vários adeptos do Espanhol esperavam o autocarro da sua equipa, um carro que estava nas imediações do estádio acabou por ser alvo de arremesso de objetos acabando por partir os vidros do veículo por alegadamente ter batido numa rapariga sem querer.

Pouco depois, a condutora do carro acabou por acelerar em direção da massa adepta ferindo 13 pessoas, como indicaram os Mossos d'Esquadra, a polícia na Catalunha.

Aviso para a sensibilidade das imagens no vídeo abaixo.

Segundo as autoridades, o atropelamento foi acidental, no entanto, a condutora encontra-se detida.

O acontecimento acabou por interromper momentaneamente o encontro quando à passagem do minuto 7 foi anunciado o sucedido nos altifalantes. O árbitro reuniu-se com os delegados do jogo, mas a decisão foi prosseguir com a partida.