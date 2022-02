Pierre-Emerick Aubameyang estreou-se neste domingo a marcar com a camisola do Barcelona, ao golear (4-1) na deslocação da equipa catalã a casa do Valência.

Com Gonçalo Guedes a titular, a equipa 'che' foi para o intervalo com o destino praticamente sentenciado. Aubameyang inaugurou o marcador para o Barça aos 23 minutos, estreando-se a marcar com a nova camisola, Frenkie de Jong fez o segundo pouco depois da meia-hora e Aubameyang bisou ao minuto 38 a equipa de Xavi desceu aos balneários a vencer comodamente por 3-0 e com a barriga cheia de bom futebol

Carlos Soler ainda reduziu aos 52 para o Valência, mas pouco depois da hora o Barcelona fez o 4-1 final através de um remate de Pedri que ainda desviou ligeiramente nas costas de Aubameyang. Hat-trick do gabonês ou golo de Pedri? Para todos os efeitos, a LaLiga atribuiu o golo ao médio espanhol.

Com este resultado, o Barcelona subiu ao 4.º lugar da Liga espanhola com 42 pontos, os mesmos do Atlético Madrid (5.º), mas menos um jogo do que a equipa da capital.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN