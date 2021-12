Sangue novo, vida nova, mas o Barcelona apanhou um tremendo susto antes de garantir a suada vitória sobre o Elche (3-2) este sábado no Camp Nou. Xavi Hernández lançou uma equipa jovem e foi compensando, numa primeira parte de sonho, com as estreias de Ferran Jutgla e Gavi a marcarem pela equipa principal. No entanto, o Elche acabou por gelar o Camp Nou, com dois golos no mesmo minuto na segunda parte, antes de Nico reclamar os três pontos com um último golo a cinco minutos do final.

Xavi Hernández voltou a apostar num onze jovem e Jutgla, que se estreou como titular, aceitou o desafio e marcou logo no primeiro minuto, mas o golo acabou por ser anulado, uma vez que o médio estava adiantado. A verdade é que o Barça movimentava-se bem em campo e acabou mesmo por chegar à vantagem, ao minuto 16, na sequência de um canto de Dembelé e desvio de cabeça de Jutgla junto ao primeiro poste. O Elche ainda reclamou um possível «bloqueio» de Busquets, mas desta vez o golo foi mesmo validado.

Três minutos depois, lance fenomenal de Gavi e novo golo do Barça. O jovem de 17 anos arrancou pela zona central e, com um movimento de corpo, deixou dois adversários pelo caminho antes de voltar a bater Edgar Badia. Um início de sonho para Xavi, mas até ao intervalo já era possível adivinhar que a vantagem do Barça não era assim tão consistente.

Uma tendência que se acentuou na segunda parte, com a equipa catalã a permitir muitas transições ao adversário. Em apenas um minuto, o Elche acabou por gelar o Camp Nou. Primeiro num rápido contra-ataque conduzido por Boye sobre a esquerda antes de mudar de flanco para a entrada de Morente que fuzilou Ter Stegen. Bola ao centro, pressão alta do Elche, erro da defesa do Barça e novo golo do Elche, desta vez assinado por Milla, a passe de Morente.

Em apenas um minuto, o 63, o Elche empatava o jogo e silenciava o Camp Nou. Xavi reagiu bem e lançou de imediato Nico Gonzalez e Ricard Puig e acabou por ser feliz. A cinco minutos do final, o Barça acabou mesmo por chegar à vitória, num grande lance do coletivo, ao primeiro toque, com Gavi mais uma vez na jogada e finalização de Nico.

O Barcelona acabou por somar três pontos que lhe permitem destacar-se no sétimo lugar da classificação, com menos dois pontos do que a Real Sociedad e mais dois do que o Valencia.

Entretanto, o Villarreal foi ao Anoeta surpreender a Real Sociedad com uma vitória por 3-1. A equipa basca ainda esteve a vencer, com um golo de Isak (32m), mas depois permitiu a reviravolta do submarino amarelo com golos de Moreno (38 e 68m) e Chukwueze (90m),

Ainda este sábado, destaque também para o triunfo do Rayo Vallecano sobre o Alavés (2-0) com golos de Sergi Guardiola (19m) e Catena (26m).