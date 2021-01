O Barcelona entrou em 2021 com o pé direito e o regresso às vitórias após o tropeção em casa com o Eibar a fechar o ano.

A equipa blaugrana foi ao terreno do Huesca vencer por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Frenkie de Jong aos 27 minutos na sequência de uma assistência soberba de Lionel Messi.

O Barcelona beneficiou de algumas oportunidades para construir um resultado que lhe desse outra segurança, mas nunca conseguiu dilatar a vantagem e acabou o jogo à mercê de um momento de felicidade do último classificado da Liga espanhola.

Refira-se que Francisco Trincão não saiu do banco de suplentes do Barça, que sobe, à condição, ao quinto lugar do campeonato.