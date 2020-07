O Barcelona venceu fora o Villarreal por 4-1 e voltou a ficar a quatro pontos do Real Madrid, que lidera a Liga espanhola a quatro jornadas do final da competição.

Paul Torres colocou os blaugrana na frente com um autogolo logo aos 3 minutos, mas Gerard Moreno empatou aos 14 na conclusão de um contra-ataque letal que colocou a nu os desequilíbrios defensivos dos catalães.

Com Nélson Semedo no onze (saiu aos 60 minutos), o Barça recolocou-se rapidamente na frente do marcador através de um remate colocado após uma jogada inventada por Lionel Messi.

Messi que viria a servir de costas Griezmann para o golo da noite em cima do intervalo: um chapéu perfeito do francês, que celebrou o golo de forma efusiva com o argentino, que fixou um novo máximo pessoal de assistências numa temporada na Liga espanhola: 19.

19 - Lionel Messi has provided 19 assists for @FCBarcelona in @LaLigaEN this season, his best ever return in a top-flight season. Impressive. pic.twitter.com/AxQOC7mDcy — OptaJose (@OptaJose) July 5, 2020

O Barça não ficou por aqui e Ansu Fati assinou a goleada ao minuto 86.