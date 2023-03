O Barcelona venceu o Real Madrid por 2-1 num «El Clásico» que cumpriu com as expectativas e que teve emoção dos primeiros aos últimos minutos, quando Franck Kessié resolveu a partida e, provavelmente, a luta pelo título a favor dos catalães, que têm agora 12 pontos de vantagem sobre os merengues.

O Barça entrou a fundo no jogo e Courtois teve de salvar duas vezes o golo dos anfitriões em pelo menos duas ocasiões nos minutos iniciais.

A seguir, sem praticamente fazer por isso, o Real adiantou-se no marcador. Vinicius libertou-se pela esquerda, tirou um cruzamento que parecia destinado a terminar nas mãos de Ter Stegen, mas antes a bola desviou na cabeça de Ronald Araújo e acabou por entrar na baliza blaugrana.

Apesar do murro no estômago, a equipa do Barcelona continuou a ser a melhor equipa em campo, continuou a criar o suficiente para justificar outro resultado, mas só foi premiada em cima do intervalo, quando na última jogada Sergi Roberto atirou para o fundo das redes madridistas.

Na segunda parte, os comandados de Xavi continuaram a ter ascendente, mas o Real Madrid foi aparecendo com perigo em algumas transições, o que terá levado o técnico dos catalães a procurar gerir o jogo com bola sem expor a equipa em demasia.

Se ao Barcelona serviam dois resultados (a vitória e o empate), aos merengues só um importava: vencer e reduzir de nove pontos para seis a desvantagem para o líder. Talvez por isso viu-se mais Real Madrid na reta final da partida, mas só na reta final, o que foi manifestamente curto para que precisava tanto dos três pontos.

Lançado no jogo minutos antes, Asensio, jogador em final de contrato apontado ao Barcelona, fez aquele que pensava ser o 1-2 ao minuto 81 e celebrou a apontar para símbolo dos madridistas, mas o golo foi anulado por fora de jogo após intervenção do VAR.

Até que em tempo de compensação Franck Kessié, também ele saído do banco no último quarto de hora, apareceu na área do Real para decidir o El Clássico a passe de Alejandro Baldé, libertado na esquerda pelo génio (e o calcanhar) de Lewandowski.

Com este resultado, o Barcelona tem a Liga Espanhola, que não vence há quatro anos, praticamente decidida: a 12 jornadas do fim tem 68 pontos, mais 12 do que o atual campeão em título Real Madrid.

