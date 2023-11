O Barcelona somou este domingo a segunda vitória consecutiva na La Liga, depois da derrota no El Clásico, ao vencer na receção ao Alavés, por 2-1.

João Cancelo e João Félix foram titulares nos blaugrana e viram a formação basca abrir o marcador logo aos 17 segundos (!), graças a um golo de Samu Omorodion.

A reação culé só surgiu na segunda parte: aos 53 minutos, Robert Lewandowski fez o empate com um belo golo de cabeça, após um cruzamento de Jules Koundé.

Já dentro do quarto de hora de final, e sem Félix em campo – foi substituído aos 70 minutos – Lewandowski dispôs de um penálti e, com muita classe, operou a reviravolta.

Com este resultado, o Barcelona sobe, à condição, ao terceiro lugar, a quatro pontos do líder, surpreendente líder, Girona. O Alavés é 14.º, com 12 pontos.

(ELEVEN NA DAZN)