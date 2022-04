Na visita até Valência para defrontar o aflitíssimo Levante (Rúben Vezo foi titular), os astros pareciam alinhar-se para impedirem o Barcelona de somar a sétima vitória seguida na Liga espanhola.

A equipa de Xavi cometeu três penáltis, sofreu dois e, mesmo assim, acabou por levar os três pontos para a Catalunha (3-2), o que atesta bem a saúde desta equipa que a meio da época parecia caminhar para o abismo e agora está no segundo lugar de uma Liga espanhola praticamente entregue ao Real Madrid.

José Luis Morales, que na primeira parte quase marcou um golo «maradoninano», inaugurou o marcador para o Levante aos 52 minutos na conversão de um penálti a castigar falta do experientíssimo Dani Alves sobre Son.

Quatro minutos depois, nova ida do Levante para a marca dos 11 metros. «El Comandante» passou a patente da responsabilidade a Roger Martí, que permitiu a defesa de Ter Stegen.

O Barça ganhou ânimo após salvar-se de um 2-0 quase fatal e num ápice passou para a frente. Dembélé serviu Aubameyang com precisão telescópica e o gabonês cabeceou para o 1-1. Pouco depois, os teenagers Gavi (17 anos) e Pedri (19) fabricaram la remontada com o último a faturar.

Só que aos 83 minutos ficou provado que não há mesmo duas sem três e o Levante voltou à marca do castigo máximo: desta vez, Gonzalo Melero não desperdiçou e fez o 2-2.

O empate parecia o destino mais do que provável, mas o neerlandês Luuk de Jong foi herói improvável da formação culé: aos 90+2 minutos deu o melhor seguimento a um bom centro de Jordi Alba com uma bela execução de cabeça e fez o 3-2 final para os catalães.

Com este resultado, o Barcelona chega aos 60 pontos na Liga espanhola e é segundo ex-aequo com o Sevilha, mas menos um jogo do que a equipa de Julen Lopetegui.