Que amasso do Barcelona ao Athletic Bilbao! Os catalães iniciaram a defesa da Supertaça espanhola com uma goleada por 5-0 e ficam à espera do vencedor do dérbi madrileno entre Real e Atlético para conhecerem o adversário no jogo decisivo da prova.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, Nico Williams ficou de fora no Athletic, devido a problemas físicos, e Lamine Yamal só entrou para os últimos 20 minutos no Barça, certamente para ganhar ritmo para a final, num momento que deixou em delírio os adeptos que praticamente lotaram o estádio King Abdullah.

Em campo, foram os bascos que mais sentiram a ausência da sua principal estrela. É que, do outro lado, mesmo sem Yamal, Hansi Flick montou um ataque de respeito, com Fermín López, Raphinha e Roony Bardghji no apoio a Ferrán Torres. E todos eles marcaram na primeira parte!

Entre os minutos 22 e 38, os culés construíram uma vantagem de quatro golos, castigando de forma veemente a débil resistência basca, com o guarda-redes Unai Simón a ajudar à festa no lance do 3-0.

E a verdade é que o resultado ao intervalo até poderia ter sido mais volumoso, tantos foram os erros cometidos pelos jogadores do Athletic. Aos 41 minutos, por exemplo, Unai Simón teve de voar para evitar um autogolo de Vivian. Um autêntico descalabro.

A equipa de Bilbau ainda esboçou uma resposta perto da pausa, quando Oihan Sancet acertou no poste da baliza defendida por Joan Garcia, mas viu o Barcelona chegar ao 5-0 no início do segundo tempo, bisou Raphinha.

Com a eliminatória resolvida, o jogo abriu-se e o perigo rondou as duas balizas. Aos 77 minutos, o basco Unai Gomez chegou mesmo a isolar-se perante Joan Garcia, mas rematou ao lado. Esta era, definitivamente, uma noite para esquecer para o Athletic.

Quanto ao Barcelona volta à final da Supertaça espanhola, da qual é recordista de títulos (15) e que conquistou no ano passado. A outra meia-final opõe, na quinta-feira (19h00), o Real Madrid ao Atlético Madrid. O jogo decisivo está agendado para domingo (19h00), novamente em Jeddah.