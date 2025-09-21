O Barcelona partilhou, este domingo, nas redes sociais um vídeo no qual mostra o atual estado das renovações do Camp Nou.

As imagens dão a conhecer as novas instalações do estádio, desde o estacionamento e acessos de entrada até aos espaços destinados à imprensa e a eventos corporativos, que já estão prontos.

O vídeo mergulha no detalhe e mostra que os principais sistemas de segurança e infraestruturas estão operacionais, incluindo extintores, câmaras de vigilância, tubagem e redes de distribuição de energia elétrica e água.

As bancadas começam a ganhar forma, com cadeiras na grande maioria de cor vermelha ou azul. Atrás da baliza, cadeiras amarelas recriam o logótipo do patrocinador Spotify, que dá nome ao estádio.

O relvado já foi colocado e os bancos instalados. Os balneários, apesar de temporários, também estão equipados.

O Spotify Camp Nou aparenta estar quase pronto para abrir portas, apesar de ainda não ter sido anunciado o jogo de regresso da equipa catalã ao estádio.