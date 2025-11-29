O Barcelona venceu o Alavés (3-1) na 14,ª jornada da Liga espanhola. No segundo jogo no novo Camp Nou, os culés até começaram a perder bem cedo na partida, mas lá venceram. São, portanto, líderes da Liga à condição.

Pablo Ibanez abriu o marcador logo por volta dos 40 segundos de jogo.

Lamine Yamal restabeleceu o empate na partida pouco tempo depois (8m). O Barcelona assumiu a primeira liderança no jogo ainda antes da meia hora de jogo, com o golo de Dani Olmo (26m).

A equipa da casa fechou as contas do jogo já em tempo de compensação pela dupla dos costume. Yamal serviu Olmo, que estabeleceu o 3-1 final (90+3m).

Com este triunfo (3-1), o Barcelona é atualmente primeiro com 34 pontos. O Real Madrid - segundo com 32 pontos - ainda não jogou na presente jornada. Já o Alavés é 14.º com 15 pontos.

