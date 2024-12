O Barcelona foi surpreendido em casa pelo Leganés (1-0) e averbou a quarta derrota na Liga espanhola, na qual segue líder mas só venceu um dos últimos seis jogos realizados.

Um golo de Sergio González, num golpe de cabeça na sequência de um pontapé de canto, bastou para que a equipa da área metropolitana de Madrid se impusesse na cidade condal e somasse a quarta vitória em 17 jogos no campeonato.

O Barcelona, que até teve de início as melhores unidades atacantes - Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski - terminou o jogo com 80 por cento de posse de bola e perto de 20 remates, mas não conseguiu encontrar o caminho do golo.

Com este resultado, a equipa de Hansi Flick mantém-se com 38 pontos e permite a colagem do Atlético Madrid, que neste domingo já havia vencido em casa o Getafe. No entanto, os colchoneros têm menos um jogo do que os Blaugrana, com quem jogam no próximo fim de semana.

OUTROS RESULTADOS:

Alavés-Athletic Bilbao, 1-1

Villarreal-Betis, 1-2

Real Sociedad-Las Palmas, 0-0