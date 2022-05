O momento não é brilhante, no último jogo foi derrotado, mas o Barcelona assumiu este domingo o segundo lugar do campeonato espanhol, ao vencer na receção ao Maiorca, por 2-1.

Em Camp Nou, Memphis Depay aproveitou a oportunidade dada por Xavi Hernández e mostrou serviço, ao fazer o 1-0 aos 25 minutos. O passe foi de Jordi Alba e a conclusão do neerlandês é de classe.

Aos 54 minutos, algo raro: um golo de Busquets. O médio espanhol viu-se com espaço à entrada da área e rematou cruzado de pé esquerdo para o fundo das redes.

À entrada para os últimos dez minutos, a equipa visitante, que contou com o sportinguista Battaglia na equipa inicial, reduziu, por intermédio de Raillo.

Assim, e a quatro jornadas do fim, o Barcelona está no segundo lugar da La Liga, com mais dois pontos do que o Sevilha. O Maiorca é 16.º, com 32 pontos.

Mais cedo, o Granada, com Maximiano na baliza, empatou na receção ao Celta de Vigo, a uma bola.

Antonio Puertas, com um autogolo, deu vantagem aos galegos aos 72 minutos, mas Luis Milla, nos descontos, resgatou um empate para o Granada, que continua, no entanto, nos lugares de despromoção.

Em Vallecas, o Rayo empatou na receção à Real Sociedad, também a uma bola.

Alex Sorloth, aos 33 minutos, deu vantagem à formação basca, Falcao, ex-FC Porto, fez o empate a 13 minutos dos 90, poucos segundos depois de ser lançado em campo – Bebé e Kevin Rodrigues não saíram do banco.