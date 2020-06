No regresso a Camp Nou, o Barcelona venceu esta noite o Leganés, por 2-0, e consolidou a liderança na Liga espanhola.

Ansu Fati foi uma das novidades de Setién no onze culé e não desperdiçou a oportunidade: em cima do intervalo, o jovem de apenas 17 anos ganhou espaço à entrada da área e rematou em jeito para o fundo da baliza.

Na segunda parte, Nélson Semedo foi a jogo e assistiu Griezmann para o 2-0. O lance foi, no entanto, anulado por fora de jogo.

Não fez Griezmann o segundo, fez Messi. Aos 69 minutos, o capitão dos blaugrana converteu de forma exemplar um penálti que ele própria tinha conquistado.

Do lado do Leganés, destaque para o português Kevin Rodrigues, que entrou para o lugar do antigo defesa do Sporting aos 71 minutos.

O Barcelona lidera agora a La Liga com 64 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, mas com um jogo a mais. Já o Leganés é lanterna vermelha, com 23 pontos.