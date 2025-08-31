Bebé, com 35 anos, continua a soltar rasgos de magia na terceira divisão espanhola ao serviço do Ibiza.

O antigo jogador de clubes como Estrela, Benfica e Manchester United marcou o primeiro golo da vitória sobre o Sevilha Atlético, a equipa B dos andaluzes, por 2-1.

Logo aos seis minutos, na marcação de um livre muito longe da baliza, Bebé desferiu um remate fortíssimo que só parou no fundo das redes.

Veja aqui o momento: