Espanha
És tu, Ronaldo?! Bebé (sim, esse mesmo) marca golaço
Avançado ex-Benfica e Man. United brilhou na vitória do Ibiza sobre o Sevilha Atlético por 2-1
Bebé, com 35 anos, continua a soltar rasgos de magia na terceira divisão espanhola ao serviço do Ibiza.
O antigo jogador de clubes como Estrela, Benfica e Manchester United marcou o primeiro golo da vitória sobre o Sevilha Atlético, a equipa B dos andaluzes, por 2-1.
Logo aos seis minutos, na marcação de um livre muito longe da baliza, Bebé desferiu um remate fortíssimo que só parou no fundo das redes.
Veja aqui o momento:
