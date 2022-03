O Sevilha voltou a marcar passo na luta pelo título, ao empatar este domingo em Vallecas, frente ao Rayo (1-1), em jogo da 28.ª jornada da La Liga.

Decisivo para isso foi o português Bebé: titular no Vallecano (Kevin Rodrigues não saiu do banco), o avançado de 31 anos abriu o marcador aos 46 minutos com um grande golo, no qual «sentou» um adversário e rematou fortíssimo para a baliza.

O golaço de Bebé:

A equipa de Julen Lopetegui foi ainda capaz de chegar ao empate, e com um ex-FC Porto na cena: Jesús Corona assistiu Delaney e o médio fez o 1-1 final aos 63 minutos.

Com este resultado, o Sevilha segue no segundo lugar, mas podem ver o líder Real Madrid aumentar a distância para dez pontos. O Rayo é 13.º, com 32 pontos.