O Real Madrid foi goleado pelo Valencia na visita ao Mestalla (1-4), num jogo em que a defesa merengue comprometeu, com três grandes penalidades. Gayá fez um grande jogo, Carlos Soler assinou um hat-trick e Benzema marcou um grande golo, mas acabou por sair lesionado. Um filme de terror para Zinedine Zidane.

O jogo até começou bem para os blancos, este domingo a jogarem de cor de rosa, com o tal golaço de Karim Benzema, aos 23 minutos: um remate à entrada da área, sem hipóteses para Jaume. O pior veio a seguir.

O Valencia foi à procura do empate e teve de arrancá-lo a ferros. Um corte com a mão de Lucas Vázquez lançou Soler pela primeira vez para a marca de penálti, mas Courtois defendeu. O médio ainda tentou marcar na recarga, mas acertou no poste e foi Yunus quem atirou a contar num verdadeiro tiro ao boneco. No entanto, o VAR detetou que vários jogadores entraram na área antes do pontapé de Soler e mandou repetir. Desta vez o médio do Valencia atirou certeiro, sem hipóteses para o guarda-redes belga: 1-1.

A partir daqui o Real Madrid desmoronou-se. Antes do intervalo Varane marcou na própria baliza e o Valencia já foi para o intervalo em vantagem. Na segunda parte, faltas de Marcelo e Sergio Ramos na área abriram espaço para mais dois penálties para o Valencia e Soler completou o hat-trick.

A completar a desgraça do Real Madrid, Benzema deixou o campo lesionado, aos 76 minutos, rendido por Mariano Diaz.

Com este desaire, o Real Madrid fica a quatro pontos do líder Real Sociedad e pode ver o rival Barcelona, que tem menos um jogo, cortar a diferença para apenas dois pontos.