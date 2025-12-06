O Athletic Bilbao bateu o Atlético Madrid por 1-0 com um golo de Berenguer já muito perto do final do jogo que fez levantar as bancadas do San Mamés. Um triunfo que permite à equipa basca subir ao sétimo lugar da liga espanhola e ficar às portas da Europa, enquanto os colchoneros marcam passo na luta pelo título, ficando agora a nove pontos do líder Barcelona. Um jogo que também permitiu ao «lendário» Koke a tornar-se no primeiro jogador a somar 500 jogos com a camisola do Atlético.

Um clássico do futebol espanhol que contou com uma primeira parte entretida, com um ligeiro ascendente da equipa basca, impulsionada pelos seus adeptos, com Sancet, Guruzeta e Nico Williams a somarem oportunidades junto da baliza de Oblak. O Atlético Madrid não se deixou atemorizar e também podia ter chegado ao final do primeiro tempo em vantagem, com destaque para as oportunidades de Thiago Almada e também de Julián Alvarez.

A segunda parte arrancou com nova oportunidade para Guruzeta, depois de um bom lance de Nico Williams e o central Aitor Paredes também esteve perto de abrir o marcador, com um remate que não passou longe da barra.

O Atlético parecia estar a acusar o esforço físico, enquanto a equipa da casa não baixava os braços. A verdade é que a equipa basca acabou por ser recompensada, aos 85 minutos, quando Nico Williams, em mais uma investida pela esquerda, cruzou atrasado para um espetacular pontapé de fora da área, sem hipóteses para Oblak. Um grande golo que deixou as bancadas do San Mamés em completo delírio.

