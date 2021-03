O Betis de William Carvalho bateu o Levante de Ruben Vezo no Estádio Benito Villamarin por 2-0, no jogo de abertura da 28.ª jornada da liga espanhola. Um jogo que fica definitivamente marcado por um golo «maradoniano» de Nabil Fekir.

Ruben Vezo foi titular no lado dos visitantes, enquanto William Carvalho começou o jogo no banco, mas foi chamado à contenda ainda com o resultado em branco, mesmo a tempo de ver o grande golo de Fekir de mais perto.

O internacional português entrou para o lugar de Guido Rodríguez, aos 66 minutos, e, quatro minutos depois deu início ao fenomenal lance de Fekir. O jogador francês de origem argelina arrancou do meio-campo, deixou dois adversários nas costas, invadiu a área, ultrapassou mais dois adversários e atirou cruzado para o fundo das redes (veja o lance no vídeo abaixo).

O mais difícil estava feito, mas, cinco minutos depois, Juanmi confirmou o triunfo da equipa de Sevilha com um segundo golo.

Com este triunfo, o Betis sobe até ao 6.º lugar da classificação, com 45 pontos, enquanto o Levante segue no nono lugar, com menos dez pontos.