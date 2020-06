Com Rui Silva e Domingos Duarte no onze, o Granada arrancou um empate na visita a casa do Betis já em tempo de compensação graças a um belo golo do veterano Roberto Soldado.

Carlos Fernández inaugurou o marcador para os visitantes ao minuto 29 e o resultado manteve-se até aos 85 minutos, altura em que Canales fez o empate. Três minutos bastaram para o Betis transformar um resultado negativo em três pontos. Pouco depois, o ex-FC Porto Tello introduziu a bola na baliza de Rui Silva num cruzamento/remate que acabou por não ser desviado por ninguém.

O Betis parecia lançado para uma vitória saborosa com remontada, mas o Granada até tinha uma cartada para jogar. Na sequência de um canto, Soldado, esquecido do outro lado da grande área, rematou de forma violenta para o 2-2 final.