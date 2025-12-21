O Atlético Madrid venceu este domingo o Girona por 3-0, num encontro a contar para a 17.ª jornada da liga espanhola.

Aos 13 minutos, Koke recebeu uma bola à entrada da área, não foi de modas e disparou um forte remate para abrir o marcador para os colchoneros.

Ainda antes do intervalo, Gallagher tentou a sorte de meia distância e, com a ajuda do central Vítor Reis à mistura, dobrou a vantagem no resultado.

Na última jogada do encontro, Griezmann soltou-se da marcação do lado esquerdo e rematou cruzado para o fundo das redes da baliza do Girona.

Com este triunfo, o At. Madrid sobe ao terceiro lugar, com 37 pontos, já os catalães estão em zona de descida, no 18.º lugar com 15 pontos conquistados.