No penúltimo jogo da época e último em Camp Nou, o Barcelona venceu o Betis por 3-1, numa noite marcada pela homenagem a Robert Lewandowski.

Com João Cancelo a titular no lado esquerdo da defesa, os catalães adiantaram-se no marcador aos 28 minutos através de um livre de Raphinha que surpreendeu o guarda-redes. O internacional viria a bisar pouco depois da hora de jogo, aproveitando um erro do ex-Sporting Bellerín.

Isco ainda reduziu para a equipa de Sevilha aos 69 minutos na conversão de um penálti.

Mas o triunfo blaugrana foi confirmado pouco depois por João Cancelo, numa bela execução de pé direito de fora da área.

Pouco antes do apito final, Robert Lewandowski foi substituído. Camp Nou rendeu-se a um dos maiores goleadores da história do futebol para um sonoro tributo coletivo que tocou o coração do avançado polaco, que não escondeu as emoções.

No final do jogo prosseguiram as homenagens a Lewandowski, já com a presença dos filhos e da esposa.