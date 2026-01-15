Com Cancelo no banco de suplentes durante todo o jogo, o Barcelona apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei, ao bater fora o Racing Santander por 2-0.

Hansi Flick promoveu várias poupanças numa noite em que as dúvidas persistiram até já bem perto do apito final.

Ferrán Torres inaugurou o marcador aos 66 minutos e a magra vantagem permaneceu até à última jogada da partida.

Já em tempo de compensação, o Racing Santander teve uma soberana ocasião para levar o jogo para o prolongamento. Manex Lozano correu quase meio campo com a bola, mas na cara de Joan Garcia, quando podia ter dado para o lado para Andrés Martín encostar para um golo fácil, acabou por optar pelo remate e permitir a defesa do guardião culé.

Praticamente na resposta, numa transição rápida, Raphinha assistiu Lamine Yamal para o golo que deitou por terra quaisquer dúvidas.

Também nesta quinta-feira, o Valência - com André Almeida a titular - impôs a lei do mais forte ao bater o Burgos (II Liga espanhola) por 2-0, confirmando também o apuramento para a próxima ronda da Taça de Espanha.